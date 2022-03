AK Partili Başaran: “Kadınlarımız bizim en kıymetlilerimiz, baş tacımız”

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 8 Mart Dünya Kadın Günü’nde kadınlarımızın inancımızda ve toplumdaki önemine dair açıklamada bulundu.

Tarihte Kadın hakları konusunda, kadına en büyük değeri Türk töresinin ve İslam dinin verdiğinin altını çizen Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran şunları söyledi:

“İnsanlık tarihini incelediğimizde bugün medeni olduklarını iddia eden toplumların geçmişinde kadına hiç değer vermediğini görürüz. Ne zaman ki dünya İslam dini ile tanıştı işte o vakit Kadınlarımız gerçek değerine, kutsallığına kavuştu. Yakın tarihimizde Kadın hakları konusuna, dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Bu durum, dünya devletleri için geç kalmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Öncesinde ve bugün İslam'da yani inancımızda ise kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısı olarak görülmektedir ve kadına büyük değer vermektedir. Hem kadın hem de erkek dinimizde eşit olarak sayılmaktadır. İnancımız aynı zamanda kadını, toplumu eğitici bir birey olarak görür. Kadının hakları ve önemi her daim korunmuş ve korunmaktadır. İslam dinine göre Adem bütün insanlığın babası olarak kabul edilir ve Hz. Havva'da bütün insanların annesi olarak kabul edilerek eşit olarak sayılmıştır. Bu nedenledir ki dinimizde Kadının yeri ayrıdır ve kutsaldır. Peygamber efendimizin “S.A.S.” hicretin onuncu yılında, son haccının hutbesindeki sözlerinden, son nasîhatlirndin biri, ‘Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz!’ olmuştur"dedi.

Başkan Başaran sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için döneminin en ileri adımlarını atmıştır. Türk kadınına verilen haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bu gün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur"



“Cumhurbaşkanımız kadına şiddete yönelik yeni tedbirleri açıkladı”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada kadınlarımıza yönelik şiddete karşı çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanımız konuşmasında, kadına karşı şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler yapıldığını söyledi ve kadına karşı işlenen suçlarda cezaların artacağını açıkladı. Bu yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi Kadınlarımızı korumak amaçlı kurulan bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların hep demokrasi, adalet, hak, sorumluluk, temsil, şiddet, mağduriyet gibi kavramlar çerçevesinde yoğunlaşmasının sebebi de işte bu yaklaşımdır. Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, metalaştırarak meseleyi sadece birkaç başlığa indirgeyerek değil onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışıyla yapılır. Bu bakış açısıyla bakılmayan her meselede kadınların sorunla, sıkıntıyla, ayrımcılıkla, adaletsizlikle karşılaşması kaçınılmazdır. Ak Parti’nin ve Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu meseleye bakışı her zaman net olmuştur. Ak Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendiğimiz günden beri işte bunun mücadelesini verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi bugün meclise sunuluyor. Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır. Fiziken veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir. Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Aynı şekilde eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir. Tüm bu yeni düzenlemelerin de ülkemiz ve kadınlarımız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, güzel günler temenni ediyor; Şehrimiz, ülkemiz ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

