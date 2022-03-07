Edremit'te güvenliği tehlikeye sokan 125 metruk bina yıkıldı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde genel güvenliği tehlikeye düşüren 125 metruk bina yıkıldı.

İlçe genelinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında genel güvenliği tehlikeye sokan 125 metruk bina ile ilgili çalışma başlatıldı. Edremit Kaymakamlığı koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekiplerince ortak yapılan çalışmada 125 metruk binanın yıkımı yapıldı.

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