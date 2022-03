BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçedeki engelli kadınlar ve ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş’in öncülüğünde dernek yöneticileri tarafından yapılan ziyaretlerde, evlerinden dışarı çıkamayan yatalak durumdaki engelli kadınların yanı sıra bu engellileri bir an olsun yalnız bırakmayan engelli annelerinin yaşadıkları zorluklar da gözler önüne serildi.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde engelli kadınlar ve annelerine karanfiller dağıtan dernek yönetimi, onlarla sohbet ederek sorunlarının çözümlenmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Derneğe üye olan her engellinin tüm ihtiyaçlarını giderebilmek için yoğun mesailer harcayan BOED yöneticileri kadınların sadece 8 Mart’larda değil yılın her günü layık olduğu değeri görmeleri gerektiğinin mesajlarını vermeyi de ihmal etmedi.

Engelli kadınların yaşadıkları sıkıntılara onların annelerinin de her an ortak olmak zorunda kaldığına işaret eden BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, “8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, bu günü en anlamlı kılanın; omuzladığı sorumluluk ve mücadeleci ruhuyla var olan engelli anneleri olduğunun altını çizdi.

Yılda bir gün değil her gün kıymetinin bilinmesi gereken yegâne varlık olan fedakâr engelli anneler başta olmak üzere tüm annelerin önünde saygıyla eğildiğini kaydeden Genel Başkan Özlemiş, “ Savaşın ve şiddetin olmadığı, merhametin ön planda olduğu bir dünya dileklerimizle, başta özel kardeşlerimiz, anneleri ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.

