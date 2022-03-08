Börezli ve Kızıklı’da belediye çalışmaları hızlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Börezli ve Kızıklı’da belediye çalışmaları hızlandı

İHA

Börezli ve Kızıklı’da belediye çalışmaları hızlandı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kırsal mahalleleri ziyaret ederek mahalle halkı ile muhtarların taleplerini alarak hizmetlere devam ediyor.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kırsal mahalle çalışmaları kapsamında Kızıklı ve Börezli Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ihtiyaçları ve muhtarların talepleri doğrultusunda yapılan çalışmaları denetleyen Deveciler, yapılması planlanan hizmetleri yerinde görerek değerlendirdi. Başkan Deveciler, tespit edilen yerlerle ilgili birim müdürlerine gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi. Başkan Deveciler, ilk olarak Kızıklı Mahallesi’ndeki incelemelerde park, çocuk oyun alanları, yol yapımları ve alt yapı çalışmaları çerçevesinde yapılacak hizmetleri yerinde gördü. Deveciler’e denetlemelerde Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban ve birim müdürleri eşlik etti. Daha sonra Börezli Mahallesi’nde kahvehanede mahalle halkıyla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Deveciler, Muhtar Aydın Bayder’le beraber mahallede yapılacak çalışma alanlarını da yerinde inceledi. Mahallenin öncelikli sorunlarının tespit edildiği ziyarette, sosyal alan ve diğer yatırımlarda değerlendirildi. Yapılan tespitlerde öncelikle dere yataklarının temizlenmesi, belirlenen yolların parke taş döşemelerinin yapılması ve asfalt yolların yamalarının yapılması planlanırken mahallede belirlenen diğer ihtiyaçlar da periyodik olarak çalışma planına alındı. Başkan Deveciler yaptığı açıklamada, “Kırsal mahallelerimize hizmetlerimiz özellikle bahar aylarında aralıksız sürüyor. Sosyal Belediyecilik anlamında halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yapacağımız hizmetlerimizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve muhtarlarımızla birlikte yerinde görerek belirliyor ve ona göre en uygun hizmeti veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 99 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 99 şahsa 'Huzur' operasyonu
Bandırma Belediyesinde çalışan bayan personele "Kadınlar günü" izini
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesinde çalışan bayan personele ...
Ayçiçeğine inat yerli üretim zeytinyağı fiyatını koruyor UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tan: "Özellikle savaş yıllarında milli ürünler çok daha öne çıkıyor" Türkiye’nin tamamı milli üretim sıvı yağı, zeytinyağında fahiş fiyat artışları yok Yerli üretim zeytinyağında arz talep dengesi fiyatları koruyor
YEREL HABERLER Ayçiçeğine inat yerli üretim zeytinyağı fiyatını ...
(Özel) 15 bin fidan öğrencilerle buluştu Başkan İsmail Avcu, 49 okulda 6 bin 188 öğrenci ve öğretmene 15 bin fidan ulaştırdı Bigadiç’te hiç kimse 'benim dikili ağacım yok' diyemeyecek
YEREL HABERLER (Özel) 15 bin fidan öğrencilerle buluştu Başkan ...
Ayvalık’ta eski Belediye Başkanı Gençer’den son 300 yıla ışık tutan kitap
YEREL HABERLER Ayvalık’ta eski Belediye Başkanı Gençer’den son 300 ...
BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadı
YEREL HABERLER BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadı
Bandırma'da Kadın - Der 'den anlamlı gösteri
YEREL HABERLER Bandırma'da Kadın - Der 'den anlamlı gösteri
Balıkesirspor - Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Denizlispor maçının ardından
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Denizlispor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Denizlispor: 1
Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü
YEREL HABERLER Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında ...
Balıkesir’de hurdacılara sıkı denetim
YEREL HABERLER Balıkesir’de hurdacılara sıkı denetim
Edremit'te güvenliği tehlikeye sokan 125 metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Edremit'te güvenliği tehlikeye sokan 125 metruk bina ...
Çağdaş Alkan gözyaşları ile uğurlandı
YEREL HABERLER Çağdaş Alkan gözyaşları ile uğurlandı
Balıkesir'e soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir'e soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
Manyas'ta kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Manyas'ta kablo hırsızları yakalandı
15 kişinin hayatını kaybettiği kazada suçlu bulunamadı
YEREL HABERLER 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada suçlu ...
Başkan Çabuk, "Güçlü kadın, güçlü bir geleceğin habercisidir"
YEREL HABERLER Başkan Çabuk, "Güçlü kadın, güçlü bir geleceğin ...
AK Partili Başaran: “Kadınlarımız bizim en kıymetlilerimiz, baş tacımız”
YEREL HABERLER AK Partili Başaran: “Kadınlarımız bizim en ...
Balıkesir Büyükşehir’den çevre sorunlarına kalıcı çözümler Büyükşehir kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir’den çevre sorunlarına kalıcı ...
15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı
YEREL HABERLER 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer ...
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı Genç mimarlar Karesi için çizdi
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje ...
Kadına şiddete afişli uyarı
YEREL HABERLER Kadına şiddete afişli uyarı
Yalnız yaşayan adam ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam ölü bulundu
BAGFAŞ, Ukrayna'da yaşananlara rağmen fiyatları düşürdü
YEREL HABERLER BAGFAŞ, Ukrayna'da yaşananlara rağmen fiyatları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.