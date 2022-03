Bigadiç’te Hayvancılığa Büyük Destek

Bigadiç Belediyesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Bigadiç’teki yaklaşık 136 bin büyük ve küçükbaş hayvanını aşı ve parazit uygulamaları ücretsiz karşılanacak.

İlçede hayvancılığa her zaman büyük önem Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu hayvancılığın kalkındırılması ve geliştirilmesi adına önemli bir projeye imza attı. Bigadiç Belediyesinin temini Tarım İl Müdürlüğünün uygulamasıyla ilçedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap, brusella, LSD, Veba, Şarbon ve anti parazit uygulamaları ücretsiz yapılacak.

Bigadiç Belediyesi’nde yapılan görüşmede Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan protokole imza atarak uygulamayı resmileştirdiler.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu yaptığı açıklamada ilçede yaklaşık 136 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirtirken bunların aşılama ve anti parazit uygulamalarını gerçekleştirerek hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara bir nebze olsun destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Avcu; “İlçemizde 71 bin büyükbaş ve 65 bin küçükbaş hayvana şap, brusella, LSD, Veba, Şarbon ve anti parazit uygulamaları yapılacak. Bu aşıların maliyetini belediyemiz karşılarken Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü de uygulamasını yapacak. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan protokol sonrasında yaptığı açıklamada Tarım müdürlüğü olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını ifade etti. Alkan;” Biz her zaman üreticimizin yanındayız. Bigadiç’teki potansiyeli biliyoruz. Bigadiç Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz bu protokolde üstümüze düşeni yapmaya hazırız. İl ve ilçe tarım müdürlüğümüz ile birlikte hayvanların tüm şap, brusella, LSD, Veba, şarbon aşılarını ve anti parazit uygulamalarını yapacağız. İşbirliğinden dolayı Belediye Başkanımız İsmail Avcu’ya da teşekkür ediyorum. Balıkesir bir tarım ve hayvancılık şehridir. Biz de bu değere sahip çıkacağız” dedi.

Protokolün ardından Bigadiç Dörteylül Anaokuluna geçen Başkan Avcu ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan minik öğrencilere meyve fidanı hediye etti.

