Karesi Belediyesi Slovakya’da sıfır atık deneyimlerini paylaştı Başkan Orkan, Slovakya’da “sıfır atık” toplantısına katıldı

“Building adult competences in Zero Waste circular economy in EuropeAvrupa’ da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinde ortak olarak yeralan Karesi Belediyesi, Slovakya’nın Nitra şehrinde gerçekleştirilen projenin 2. Ulusötesi toplantısına katılım sağladı. Toplantıyı değerlendiren Başkan Dinçer Orkan, “Çevrenin korunması ve sıfır atık konularında tecrübelerimizi bu projeler vasıtasıyla Avrupa’daki ortaklarımıza aktarıyoruz” dedi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen 20201TR01KA204093013 referans numaralı “Building adult competences in Zero Waste circular economy in EuropeAvrupa’ da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinde ortak olarak yer alan Karesi Belediyesi Slovakya’nın Nitra şehrinde gerçekleştirilen projenin 2. Ulusötesi toplantısına katılım sağladı.

Proje faaliyet çalışmalarında Karesi Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Strateji Geliştirme Müdür Vekili Özgür Aycil yeraldı. Ulusötesi toplantıda proje ortakları olan Balıkesir Üniversitesi’ni temsilen Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Demir, Dr. Öğretim Üyesi Fatmagül Tolun, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Metin Akbulut, Dr. Öğretim Üyesi Rükan Kutlu Korlu, Slovakya’dan Slovak University of Agriculture in Nitra, İspanya’dan Fundaciıon Universitat Jaume IEmpresa, İsveç’ten SWIDEAS ve Makedonya’dan EMKICE isimli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yeraldı.

0304 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen proje çalışmaları kapsamında Sıfır Atık konusunda yetişkin eğitimi alanında rapor, yenilikçi müfredat ve eğitim modülleri, pilot eğitimi desteklemek için bilgi işlem kaynakları ve sıfır atık girişimcilik konuları ele alındı.

Başkan Orkan: “5 AB projesi yürütüyoruz”

Karesi Belediyesi olarak şu anda 5 adet Avrupa Birliği projesi yürüttüklerini söyleyen Başkan Orkan “AB üyesi ülkelerle her geçen gün birçok farklı alanda ortak faaliyetlere imza atıyoruz. Son dönemlerde tüm Dünyanın gündeminde olan iklim değişikliği, çevrenin korunması ve sıfır atık konularında tecrübelerimizi yürüttüğümüz bu projeler vasıtasıyla Avrupa’daki ortaklarımıza aktarıyoruz. Özellikle akıllı şehirler ve sıfır atıkta döngüsel ekonomi konusunda hazırladığımız eğitim modülleri yakın zamanda hedef grubumuzda bulunan ilçe halkımızla paylaşmayı planlıyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Proje, 2023 yılına kadar Türkiye'de atıkların geri dönüşüm oranını yüzde 35'e çıkarmayı amaçlıyor. Sıfır atık çalışmalarına en büyük desteği veren kurumlar arasında Karesi Belediyesi yer almaktadır. Hayvansal ve bitkisel üretim atıkları, kentsel organik atıklar ve sanayiteknoloji atıklarının değerlendirilerek ve dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz. Yurtdışı ortaklarımızla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ulusötesi toplantılarla projemizin geldiği noktayı ve proje çıktılarını değerlendiriyoruz” dedi.

