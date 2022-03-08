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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Kadınlar’dan çiçekli kutlama

İHA

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Yağmura rağmen yapılan basın açıklamasının ardından AK kadrolar başta kadın gazeteciler olmak üzere kadınlara karanfil dağıttı.

AK Kadınlar’dan çiçekli kutlama

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Yağmura rağmen yapılan basın açıklamasının ardından AK kadrolar başta kadın gazeteciler olmak üzere kadınlara karanfil dağıttı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada parti olarak kadınlara verilen öneme değindi. Cengiz açıklamasında, “Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır” dedi.

"Bugün emekçi kadınların günü”
Tüm kadınların Kadınlar Gününü kutlayan İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz şunları söyledi:
“Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günüdür. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj: Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz.

“Pek çok düzenleme yaptık”
Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002’de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkâri’de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır.

“Kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi”
AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2020 yılında yüzde 48,5’e ulaşmıştır. SGK teşvikleri, Gelir Vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı yüzde 27’den 34’e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi.

“Kadına yönelik şiddetle mücadeleye kararlıyız”
Kadın Kolları olarak bizler de hem il il Türkiye’yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de "Nerede Kalmıştık’’ eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Son olarak, biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadınerkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart vesilesi ile tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum.”
AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği açıklamaya İl Başkanı Ekrem Başaran, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, ilçe başkanları ile partililer katıldı. Açıklamanın ardından AK Partililer kadınlara çiçek dağıttı.

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