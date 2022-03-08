Kadın El Emeği Festivali resmi törenle açıldı 144 standa emekçi kadınlar ürünlerini sergiliyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bandırma Belediyesi bir takım etkinlikler gerçekleştirdi.

Bandırma Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Kadın El Emeği Festivaline katılımcılar yoğun ilgi gösterdiler. 144 satış standın olduğu, evlerinde yaptıkları ürünleri satışa sunarak ev ekonomilerine katkı sunmak için mücadele eden üretken kadınlar, 13 Mart Pazar gününe kadar Cumhuriyet Meydanında kurulan çadırda el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Hava muhalefeti nedeniyle Bandırma Cumhuriyet Meydanında kurulan çadırda resmi açılış töreni düzenlendi.

Resmi açılışa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, 6. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selahattin Akalp ve çok çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun “ El emeği Festivaline hoş geldiniz. Çok zor zamanlardan geçtik. Covit19 yüzünden evlerde tıkılık kaldık, daha sonra normalleşme süreciyle normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. Ülkemizde ve küresel dünya da yaşanan ekonomik krizden hepimiz nasibimizi aldık. Bandırma Belediyesi olarak emekçi kadınlara değer veren bir anlayışla hareket ediyoruz. Sizlerin ürettiği el emeği ürünlerinizi bir şekilde satıp evlerinize katma değer kazandırma için yerel yönetim olarak meydanda kurduğumuz çadırda toplam 144 tane standımız var. Burada 5 gün boyunca üretici kadınlarımız ürünlerini satacaklar. Emekçi kadınlarımızın yanında her zaman olacağız” dedi.

Açılışın ardından Tunç Başaran Kültür Merkezinde Bandıma Belediyesinin kursiyerleri tarafından "Kadının Emeği" isimli sergisi açılışı gerçekleşti.

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