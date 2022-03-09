DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti

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Demokrat Parti (DP), Bandırma İlçe Başkanı Bülent Öztuna, İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demokrat Parti Bandırma İlçe Başkanı Bülent Öztuna görevinden istifa etti. Sosyal Medya hesabından bir açıklama yapan Öztuna, görevinden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini ifade etti. Demokrat Parti İlçe Başkanı Bülent Öztuna ve kongre delegeleri son olarak Demokrat Parti’nin Pazar günü (DP) 14. Olağan Büyük Kongresi Ankara Atatürk Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildiği kongreye toplu halde katılım sağladılar.

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