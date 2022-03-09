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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali devam ediyor

İHA

Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali devam ediyor

Altıeylül Belediyesi’nin organize ettiği Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali'ne vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi devam ediyor.
Altıeylül’ün çehresini değiştiren projelere imza atan Altıeylül Belediyesi, şehrin kültürsanat hayatına da naif dokunuşlar yaparak Altıeylül’ü güzelleştirmeye devam ediyor. Hasan Can Kültür Merkezi faaliyete geçtiği günden bu yana düzenlenen etkinlikler ile tüm şehrin takdirini toplayan Altıeylül Belediyesi, çocuklar ile yetişkinler için düzenlemiş olduğu ve bölgesel olarak devam eden tiyatro etkinliklerini kısa bir süre içerisinde uluslararası platforma taşıyarak istikrarlı bir yükselişe imza atıyor. Tiyatrosever vatandaşların büyük ilgisiyle devam eden etkinliklerde tiyatro sevgisi aşılanan Balıkesirliler de bir sonraki tiyatro sahnesi iple çekiyor. Milli Mücadele döneminin önemli karakterlerinden biri olan Tülütabaklar’ın ismini verdiği bu uluslararası etkinlikte özellikle çocuklara ve gençlere kültürümüz ile milli değerlerimiz aşılanırken diğer yandan devam eden tiyatro faaliyetleriyle birlikte kültürsanat adına önemli bir görevi üstlenen Altıeylül Belediyesi, yetişmekte olan gelecek nesillerin gelişimine de katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Başkan Avcı: “Şehrin kültürsanat hayatını canlandırmaya gayret ediyoruz”
Devam eden Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali boyunca Dans Eden Eşek, Kırmızı Duvar, By Mıstık Show, Kukla Oyunu ve Sihirli Anahtar isimli tiyatro oyunları ile çocuklar; Dikenli Aşk Hikâyesi, Bir Delinin Hatıra Defteri, Deli, Misafir, 9 Canlı, Sizi Tanıyorum ve Şerefine İnsanoğlu isimli tiyatro oyunları ile de yetişkinler Hasan Can Kültür Merkezi’nde ülke içinden ve ülke dışından tiyatrocuların sahnelediği oyunlarla bir araya gelecekler. Böylesine anlamlı ve kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Altıeylül Belediyesi, sanat camiasının da takdirini kazanmayı başararak Altıeylül’ü kültürsanat başkenti yapma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali’nin ilk gününde Tülütabaklar ile birlikte Balıkesir’de vatandaşlarla da bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz etkinlikler ile kültürümüze ve milli değerlerimize sahip çıkarken bir yandan da şehrin kültürsanat hayatını canlandırmaya gayret ediyoruz. Devam eden Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali’ne vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı da memnun olduğumuzu belirtmek isteriz. Bizler, kültürsanat adına bu şehre yatırım yapmaya başladığımızda bildiğimiz bir şey vardı ki o da aslında yaptığımız yatırımın geleceğe yapacağımız bir yatırım olduğu gerçeğiydi. Allah’ın izniyle de bugün şunu görüyoruz ki başta çocuklarımız ile gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız, düzenlemiş olduğumuz etkinliklerden fazlasıyla istifade ettiklerine dair çok anlamlı mesajlar ile bizlere geri bildirimlerde bulunarak teşekkürlerini sunuyorlar. Bizler de onlardan aldığımız bu destekle birlikte elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz” dedi.

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