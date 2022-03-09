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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit zabıtadan stok yağ denetimi

İHA

Edremit zabıtadan stok yağ denetimi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek ilçede ki zincir marketlerde yağ denetimi yaptı.
Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki zincir marketler olmak üzere temel gıda satışı yapan işletmelerde yağ raflarını kontrol etti. Marketlerin depolarında da denetim yapan zabıta ekipleri, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı kontrolü de gerçekleştirdi. Ekipler tarafından marketlerde tespit edilen olumsuzluklar tutanak tutuldu. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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