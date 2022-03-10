Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Bigadiç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı ilçe genelindeki tüm marketlerde denetim gerçekleştirdi.

ilçe genelinde zincir marketler başta olmak üzere yerel marketlerde de temel gıda maddeleri satan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, raflarda bulunan ürünlerin fiyat artışları ve depolardaki stoklar incelendi. Bigadiç ilçe Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle yağ ürünlerinde son zamanlarda beklenmedik talep artışından dolayı marketlerin Ürünleri depolarda saklayarak stokçuluk yaptıkları yönünde gelen şikayetleri üzerine harekete geçerek genel denetimler yaptı. İlçede, detaylı olarak yapılan denetimlerde ayrıca yağ ve temel tüketim ürünlerine yönelik raf ile kasa arasında fiyat farkları da kontrol edildi.

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