Bigadiç'e dev sağlık merkezi 800 öğrencinin öğrenim göreceği Bigadiç MYO Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının protokolü imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bigadiç'e dev sağlık merkezi 800 öğrencinin öğrenim göreceği Bigadiç MYO Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının protokolü imzalandı

İHA

Bigadiç'e dev sağlık merkezi 800 öğrencinin öğrenim göreceği Bigadiç MYO Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının protokolü imzalandı

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş; Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının yapım işi protokolünü imzalandı.
İlçede Üniversiteye büyük önem veren Başkan Avcu 800 öğrencilik 10 derslik toplamda 4 katın bulunduğu Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4114 metrekare kapalı alana sahip Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının imzasını Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş eşliğinde belediye binasında imzalandı. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile birlikte Bigadiç Meslek Yüksek okulunu gezdiler, ardından belediye geçtikten sonra belediye başkanı makamında imzalar atıldı.

Yapılacak Bigadiç Meslek Yüksek Okulu fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü sağlık bilimleri fakültesinin olduğu 4114 m² kapalı alana sahip bodrum ve zeminle birlikte 3 katlı olacak.

Başkan İsmail Avcu " Bugün bizim için çok özel bir gün Sayın Bakanım bizi şereflendirdiler. bu mutlu günümüze bizi yalnız bırakmadılar teşekkür ediyorum Sayın rektörüm, rektör yardımcılarımla beraber inşallah çok hayırlı bir işe geç kalınmış ama geç kalınmış ama inşallah Balıkesir’imiz için ülkemiz için tüm insanlık için faydalı olacak bir işe vesile olacağız. Çünkü bu termal turizm insanların şifa kaynağı şifa kaynağı ve ayakları yaramasan da bir projenin arifesindeyiz. ilk adımı atıyoruz. ilk ocağı buradan ateşliyoruz inşallah. Bu ülkemizin var olan termal zenginliğini tüm insanlığın, tüm halkımızın hizmetine buradan sunacağız. Bu ilk atılan adım çok mühim. inşallah bunun arkası gelecek. İnşallah bunun arkası gelecek. Biz burada bunun vesilesi olmaktan sayın rektörümün, sayın Sağlık Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerin hepsinin katkısıyla burada güzel bir çalışmayı, insanlık için ülkemiz için, Balıkesir’imiz için güzel bir çalışmayı başlatmış olmanın mutluluğuyuz. ben Sayın Bakanıma, Sayın Rektörüme Rektör yardımcılarıma, bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş; "Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün protokol törenimize şahit oldular. Sağ olsunlar. Burada tabii Bigadiç Belediyemizle birlikte ortak bir çalışma protokol törenini yaptık, imzasını attık. hem Balıkesir’imize hem. Balıkesir’deki hidroterapi merkeziyle yeni üniversitemize bağlı fizik tedavi, sağlık, uygulama, araştırma merkezimizle birlikte hem öğrencilerimizin eğitimine katkı verecek hem de bir sağlık hizmeti verilecek bir binanın da yapılması için. bir başlangıç yaptık. buradan katkıları destekleri için Bigadiç Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. inşallah güzel bir, hayırlı bir çalışma olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce "Biraz önce değerli rektörümüzle, başkanımızın birlikte bir protokol imzalama töreni oldu. Ben Allah hayırlı etsin diyorum. Türkiye’nin hele ilerili yılları da çok daha fazla ihtiyacı olacağı bir okulun yaptılar. bu hem Türkiye’nin bir ihtiyacını karşılıyor olmak yönüyle oldukça güzel. Üniversite yerel yönetim iş birliği olması yönüyle çok güzel. Yeni yönetim merkezi. Sağlık Bakanlığı ilişkisi olması yönünde çok güzel. Güzel örnekler oluyor. Hepsini tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Bigadiç MYO Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının protokolü imzalama törenin ardından Bigadiç belediye başkanı İsmail Avcu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
YEREL HABERLER Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Balıkesir´in 6 ilçesinde okullara 2 gün kar tatili
YEREL HABERLER Balıkesir´in 6 ilçesinde okullara 2 gün kar tatili
Başaran ve Balıkçı'dan imza günü
YEREL HABERLER Başaran ve Balıkçı'dan imza günü
Balıkesir’de 7 ilçede okullar 2 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Balıkesir’de 7 ilçede okullar 2 gün tatil edildi
Profesör Satıl'dan minik öğrencilere biyoloji dersi Minik öğrenciler şimdiden üniversiteli oldu
YEREL HABERLER Profesör Satıl'dan minik öğrencilere biyoloji ...
Ayvalık'ta “zeytin ağacı” eylemi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta “zeytin ağacı” eylemi
‘M’ plaklar ‘S’ plakaya dönüştürülüyor
YEREL HABERLER ‘M’ plaklar ‘S’ plakaya dönüştürülüyor
Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı
Büyükşehir´in Kadınlar Günü programına büyük ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir´in Kadınlar Günü programına büyük ilgi
Balıkesir için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
Uçak ambulans Kumsal bebek için havalandı
YEREL HABERLER Uçak ambulans Kumsal bebek için havalandı
Edremit zabıtadan stok yağ denetimi
YEREL HABERLER Edremit zabıtadan stok yağ denetimi
Burhaniye’de yağmur bulutları kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Burhaniye’de yağmur bulutları kartpostallık ...
Zabıta stokçulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Zabıta stokçulara göz açtırmıyor
Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali devam ediyor
YEREL HABERLER Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali ...
Kılıçdaroğlu’ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına kutlama
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına ...
DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti
YEREL HABERLER DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti
Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına ...
Ayvalık'ta ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Ayvalık'ta ev yangını korkuttu
Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı
Edremit’te kadın emeği sergisi açıldı Kadınlar gününe özel, kadın emeği sergisi
YEREL HABERLER Edremit’te kadın emeği sergisi açıldı Kadınlar gününe ...
Turizmci Mehmet Öngen köyünde yaşadığı çocukluk anılarını romanlaştırdı
YEREL HABERLER Turizmci Mehmet Öngen köyünde yaşadığı çocukluk ...
Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı Kazdağları’nda sürücüler kar yağışı sonrasında ilerlemekte güçlük çekti
YEREL HABERLER Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor ...
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne atanan Münir Yahşi görevine başladı
YEREL HABERLER Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne atanan Münir Yahşi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.