(Özel) Sındırgı’nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Sındırgı’nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacak

İHA

(Özel) Sındırgı’nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Balıkesir’in Gastronomi Atlası” oluşturmak adına başlattığı proje kapsamında; Anadolu mutfağının temsilcisi gastronomi yazarı Ömür Akkor Sındırgı’nın yöresel lezzetlerini de haritasına işleyecek.
Anadolu mutfağının duayeni olarak bilinen ve geçmiş kültürü geleceğe aktarmak adına başarılı projelere imza atan Ömür Akkor Sındırgı’nın yöresel lezzetlerini, gastronomi değerlerini inceledi. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan yöresel yemekler Kışla Müze Han’da tanıtıldı. Geniş ve zengin gastronomi değerlere sahip doğal şehir Sındırgı Akkor’da hayranlık uyandırdı.
Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın turizm alanında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra Sındırgı’nın gastronomi değerlerini de gün yüzüne çıkarılması hayali yapılan çalışma ile gerçeğe dönüşüyor. Özellikle özünde ne varsa geleceğe taşımak, doğallığını kaybetmeyen ve günümüzde sıklıkla tercih edilen doğal ve organik ürünleri tanıtmayı hedefleyen başkan Yavaş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sındırgılı kadınlar tarafından hazırlanan yöresel lezzetlerin tanıtıldığı gibi, Ömür Akkor belediye başkanı Ekrem Yavaş rehberliğinde ilçede gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmeleri, turizm alanlarını da ziyaret etti. Sosyal medya paylaşımlarında da Sındırgı’dan övgü ile bahseden Akkor doğal şehir Sındırgı’nın mutlaka görülmesi, keşfedilmesi gerek bir yer olduğunu belirtti.

Sındırgı: “Kendi halinde kalmış, heyecan verici bir yer"
Doğal şehir unvanına sahip Sındırgı ilçesinin doğasına, samimiyetine ve kendine özgü geleneklerini koruyan bir yer olmasına hayran kalan şef, gastronomi yazarı Ömür Akkor pandemi süreci ile birlikte insanların doğaya ve doğallığa yöneldiği süreçte Sındırgı’nın tam istenilen yer olduğunu belirtti.
Sındırgı’da yaşayan insanların gerçekten şanslı olduğunu belirten Akkor, “Heyecan verici bir yer, kendi halinde bir yer, özgür bir yer, geleneklerini koruyan bir yer. Çünkü artık şunu görüyoruz biz; Anadolu kasabalarını gezerken kendisine ait kültürel elemanları çok rastlamıyorsunuz şehirlerde, şehirler çok yenilendi yani. Ama bunun bütün tersine geleneksel el sanatlarından, geleneksel yemeklerine, gıdalarına, tabaklarına, kap kacaklarına, geleneksel sporlarına geleneksel üretim tekniklerine kadar bütün şehri geriye götürmüş başkan. Ve bu aslında tam da artık olmasını istediğimiz şey. Daha sağlıklı havanın, suyun niteliğin önemli olduğu acayip bir dünya kendisine göre. Geçmişten gelen bütün geleneksel çocuklarımızı beslediğimiz, bizim beslendiğimiz ne kadar ürün varsa hepsinde büyük bir lezzet ve emekle yapmışlar. Çok iyi“ dedi.
Tarıma ve kalkınmaya desteğin sadece gölet ve farklı çalışmaların yanında gastronomi değerlerini ön plana çıkarıp, turizmde katma değer yaratarak arttırılacağını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Türkiye’de Anadolu değerlerini gastronomik değerlerini ön plana çıkarıp bunları insanların hizmetine sunan ve hakikaten de katma değer üretip de sunan bir güzel insan Ömür Akkor’u Sındırgı’da ağırladık. Sındırgıyla beraber tabi ki farklı ilçelerde de işler yapıyorlar ve en sonunda da Balıkesir’in gastronomi atlasını hazırlıyorlar. Bu çok önemli, değerli bir çalışma. Çok değerli çalışmalarını Balıkesir’e Sındırgı’ya çok kıymet katacağına inanıyorum. 20 ilçemizi kapsayan bir proje. Bittiğinde ben inanıyorum ki zaten zengin olan ama varlığı çokta tescillenmemiş ne kadar ürünümüz varsa bu atlasın içinde yer alıp bir turizm rotasında Balıkesir’i gezdiğinizde nerede ne yersiniz, ne alırsınız en güzeli nerededir bunları görme imkanına sahip olacak. Bu güzel projeye imza atan Şef Ömür Akkor’a ve projenin mimarı Yücel Yılmaz başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayçiçek yağlarının fiyatı artarken, zeytinyağı fiyatları değişmedi Vatandaşlar daha sağlıklı olan zeytinyağını tercih ediyor
YEREL HABERLER Ayçiçek yağlarının fiyatı artarken, zeytinyağı ...
Bigadiç'e dev sağlık merkezi 800 öğrencinin öğrenim göreceği Bigadiç MYO Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bigadiç'e dev sağlık merkezi 800 öğrencinin öğrenim ...
Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
YEREL HABERLER Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Balıkesir´in 6 ilçesinde okullara 2 gün kar tatili
YEREL HABERLER Balıkesir´in 6 ilçesinde okullara 2 gün kar tatili
Başaran ve Balıkçı'dan imza günü
YEREL HABERLER Başaran ve Balıkçı'dan imza günü
Balıkesir’de 7 ilçede okullar 2 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Balıkesir’de 7 ilçede okullar 2 gün tatil edildi
Profesör Satıl'dan minik öğrencilere biyoloji dersi Minik öğrenciler şimdiden üniversiteli oldu
YEREL HABERLER Profesör Satıl'dan minik öğrencilere biyoloji ...
Ayvalık'ta “zeytin ağacı” eylemi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta “zeytin ağacı” eylemi
‘M’ plaklar ‘S’ plakaya dönüştürülüyor
YEREL HABERLER ‘M’ plaklar ‘S’ plakaya dönüştürülüyor
Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı
Büyükşehir´in Kadınlar Günü programına büyük ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir´in Kadınlar Günü programına büyük ilgi
Balıkesir için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
Uçak ambulans Kumsal bebek için havalandı
YEREL HABERLER Uçak ambulans Kumsal bebek için havalandı
Edremit zabıtadan stok yağ denetimi
YEREL HABERLER Edremit zabıtadan stok yağ denetimi
Burhaniye’de yağmur bulutları kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Burhaniye’de yağmur bulutları kartpostallık ...
Zabıta stokçulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Zabıta stokçulara göz açtırmıyor
Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali devam ediyor
YEREL HABERLER Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali ...
Kılıçdaroğlu’ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına kutlama
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına ...
DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti
YEREL HABERLER DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti
Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına ...
Ayvalık'ta ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Ayvalık'ta ev yangını korkuttu
Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı
Edremit’te kadın emeği sergisi açıldı Kadınlar gününe özel, kadın emeği sergisi
YEREL HABERLER Edremit’te kadın emeği sergisi açıldı Kadınlar gününe ...
Turizmci Mehmet Öngen köyünde yaşadığı çocukluk anılarını romanlaştırdı
YEREL HABERLER Turizmci Mehmet Öngen köyünde yaşadığı çocukluk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.