Balıkesir'de beklenen kar başladı

Balıkesir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kentte beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde merkez ve birçok ilçede etkili olmaya başladı.

Balıkesir'de beklenen ve günlerdir uyarısı yapılan kar, dün yüksek kesimlerde başlamıştı. Bu sabah saat 11.30 itibariyle şehrin merkezinde de yağış başladı. Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Balıkesir'in yüksek kesimlerinde de kar etkili olmaya devam ediyor.

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