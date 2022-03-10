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İvrindi’de altyapı yenileme çalışmaları sürüyor

İHA

İvrindi’de altyapı yenileme çalışmaları sürüyor

İvrindi’nin çehresini değiştirecek, kronik sorununu kökten çözecek Altyapı, İçme suyu ve Kanalizasyon Hattı Değişikliği projesinde hummalı çalışmalar devam ediyor.
Altyapı çalışmalarının ilçe merkezinde 3 farklı noktada yürütüldüğünün altını çizen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Geçen yıldan itibaren ilçe merkezimiz adeta şantiyeye döndü. Kazılmadık dokunmadık yer bırakmadık. Kenardan merkez noktasına doğru yürüttüğümüz yoğun bir çalışmanın içindeyiz. 2021 Temmuz ayı itibari ile başladığımız kazı çalışmalarını bugün itibari ile %77 oranında tamamladık. 43 km’lik kazılması gereken kanalizasyon hattının 30 km’sini kazarak yüzde 73 oranda tamamladık. İne aynı şekilde 43 km yenilenmesi gereken içme suyu hattında yüzde 77 oranında mesafe kaydettik. Bunun yanı sıra 550 adet evsel bağlantı ve 350 adet içme suyu abonesinin hattını yeniledik. Soğuk sıcak, yağmur kar demeden gün ışığı ile başlayıp hava kararana dek çalışan ekip arkadaşlarımız sayesinde bu aşamaya geldik. Bu senenin ortalarında çalışmaları tamamen bitirip kronik sorunu çözüme kavuşturacağız”
Üstyapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız
Her cefa çekilen zamanların sefa sürüleceği zamanlara ulaşılacağının altını çizen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ İlçe merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde İçme suyu, kanalizasyon, evsel bağlantı çalışmalarının tamamlandığı ve bir daha kazım yapılmayacak sokak sayımız çoğalmaya başladı. İlk kazmayı Bedrettin mahallesinde sağlık ocağı mevkisin de vurmuştuk. Bugün itibari ile de 7 Eylül İlköğretim Okulu arkaları, Ilıca yolu güzergahları ve sağlık ocağı mevkilerinde evsel bağlantı çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmalarının yüzde 100 oranda tamamlanmasını beklemeden üstyapı çalışmalarımıza start vereceğiz. Havaların biraz daha ısınması, yağışlı havaların biraz daha azalması ile belirttiğimiz güzergahlarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlayacağız. Üstyapı çalışmaları tamamlandığında ise 5 farklı noktada ekip oluşturarak kilitli parke taşı döşeme çalışması yürütüp, maksimum bir yıl gibi kısa sürede şehrimizi yeniden inşa edeceğiz. Kasım ayından sonra da Büyükşehir Belediyesi İvrindi Belediyesi ortak yürüteceğimiz çalışmalar ile ana arterlere sıcak asfalt sereceğiz.
Önümüzdeki kış ilçenin her yerine doğalgaz ulaşmış olacak
İlçemiz doğalgaz konforunu önceki yıl itibari ile yaşamaya başladı diyen Başkan Cengiz” Uzun uğraşlarımız ve girişimlerimiz ile 2020 yılında hanelere doğalgaz girişini sağlamıştık. Şirketin anlaşma gereği 7 yılda tamamlanması planlanan doğalgaz altyapı çalışmaları bu yıl itibari ile tamamlanmış altyapı yüzdeliği yüzde 90’a ulaştı. Altyapı bağlantısı sağlanmayan yerleri de bu sene itibari ile tamamlayacağız. Altyapı çalışmaları ile koordineli yürüteceğiz. Eksik kalan noktalarda yürüteceğimiz Doğalgaz çalışmaları maksimum 3 ay sürecek ve Ağustos Kasım ayları arasında çalışmaları yürüterek tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah bu yıl sonunda ilçe merkezinin her noktasına doğalgaz konforunu kullanma imkanını sunacağız”
Biraz daha sabır
Çok büyük bir projenin içinde olduğumuzu ve bu projenin İvrindi için milat olacağına değinmek istiyorum diyen Cengiz “ Bu projeye başlarken ‘Yapamazsınız, çok riskli, halkın tepkilerini kaldıramazsınız, ya tamamlayamazsanız ne olacak? Nasıl baş edeceksiniz?’ şeklinde olumsuz yaklaşımda bulunan çok kişi ile karşılaştık. Ama biz ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunu kökten çözmeye kararlıydık. Bu süreçte yollarımız toz oldu, çamur oldu, bozuk yolda gitmek zorunda kaldık ve de kalmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bu aksaklıklar yaşanacak. Şimdi cefa çekiyoruz ama ilerleyen süreçte iyi ki yapılmış, iyi ki yenilenmiş, iyi ki Yusuf Başkan bu girişimde bulunmuş dedirtmek için mücadele ediyoruz. Sağolsun vatandaşlarımız çok sabırlı. Artık su kesintisi yaşamak istemediğinden, istediği suyu hanesine rahat ulaşmasını istediğinden bu çalışmalardaki yaşanan aksaklıkları görmezden geliyor. Göz yumuyor ve sabrediyor. Biraz daha sabırlı olmaya, methanetli davranmaya ihtiyacımız var. Çoğu gitti azı kaldı. İlçe merkezinde kazılması gereken 95 km’lik etabın yüzde 77’sini tamamladık. Sabrın sonunda kazanan İvrindi halkı olacak”

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