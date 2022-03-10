Kazdağları’nda kar alarmı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle Kazdağları’nda ekipler alarma geçti.

Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice İlçeleri arasında Kazdağları’ndan geçen yol kesiminde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri alarma geçti. Edremit Belediyesine ait greyder ve kepçe ile Karayollarına ait kar küreme tuzlama aracı bölgeye sevk edildi.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıracağı ifade edilirken, yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin araçlarında kış lastiği, zincir ve çeki halatı bulundurmaları gerektiğini ifade etti.

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