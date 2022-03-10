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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasemin Adar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

İHA

Yasemin Adar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasının açılış töreni Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda başladı.
Milli güreşçi Yasemin Adar adına düzenlenen U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Protokolü ve federasyon yetkilileri katıldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize kadınlarda güreşte ilk madalyalı sporcu olarak tarihe geçen Milli Sporcu Yasemin Adar, şampiyonanın açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'na plaket takdim etti.
Üst üste 4 kez Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra Dünya Şampiyonluğu ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak ülkemize kadınlarda güreşte ilk madalyayı alan ve Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Yasemin Adar adına başlayan şampiyona 12 Mart’a kadar devam edecek. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda başlayan U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasına çok sayıda ilden sporcular katılıyor.
Şampiyonanın açılışında düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu şampiyonanın her yıl Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geleneksel hale taşıdığını müjdeledi. Başkan Yılmaz; “Hafta boyu sürecek şampiyonada mücadele edecek, mindere çıkacak tüm güreşçi kardeşlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu; İlimizin farklı branş ve kategorilerde birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti. İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu; Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sporcular, antrenörler ve hakemlere hoş geldiniz diyerek Balıkesir’de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. İl Müdürü Arıcıoğlu “Türk Kadın güreşinde yeni bir sayfa açan ilimizin gururu Yasemin Adar’ın mücadelesi ve azmi ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hedefimiz, onlarca Yaseminler yetiştirip, kadın güreşini zirveye çıkarmak. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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