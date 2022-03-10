Başkan Yücel Yılmaz ringe çıktı Başkan Yılmaz genç sporcularla boks yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un genç boksörleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, istekleri kırmadı ve eşofmanlarını giyip ringe çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İsmail Akçay Spor Tesislerinde Büyükşehir Belediyespor’un boks sporcularıyla bir araya geldi. Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ile Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül’ün de bulunduğu ziyarette 50’den fazla sporcuyla buluşan Başkan Yılmaz, gençlerin isteğini kırmadı ve eşofmanlarını giyerek ringe çıktı. Genç sporcularla sohbet eden, onların talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Sporcularımız tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinletsin istiyoruz. Bunun için gereken tüm altyapımız hazır. Her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanındayız” dedi.



Hedef sporcu ve tesis sayısını artırmak

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde çok farklı branşlarda gençlerin spor yaptığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Burada birçok kadın sporcu ve genç kızımızı görmek, özellikle boks gibi bir sporu yaptığını görmek beni çok memnun etti. Hepsinin çok olduklarını bizzat gördüm.” açıklamasında bulundu. Büyükşehir Belediyesi olarak tesis sayısı ve sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yılmaz “İstiyoruz ki bizleri gururlandırsınlar, tüm dünyaya İstiklal Marşımızı okutsunlar” diye konuştu.

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