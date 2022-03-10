Başkan Deveciler’den Berberler ve Kuaförler Odasına ziyaret

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, geçtiğimiz ay yapılan Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Genel Kurulunda Başkan seçilen Şükrü Softa’ya başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Şükrü Softa’yı tebrik eden Başkan Deveciler ve ziyaret heyeti, odanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Oda Başkanı Softa, başta Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler olmak üzere heyete teşekkürlerini iletti.

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