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12’nci Kepsut Gıda ve Canlı Hayvan Fuarı kapılarını açtı

İHA

12’nci Kepsut Gıda ve Canlı Hayvan Fuarı kapılarını açtı

Balıkesir Tarım ve Canlı Hayvan fuarı 12’nci kez Vefalı Yurt Kepsut’ta kapılarını ziyaretçilerine açtı. Balıkesir ve Türkiye’nin dört bir yanından tarımsal üretimle ilgilenen kurum ve firmaların yer aldığı 12’nci Kepsut Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı’na bu yıl 300 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Kepsut Belediyesi evsahipliğinde özel bir şirket tarafından düzenlenen Kepsut Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı’nın açılışına önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Kaymakamı Altay Karadağ’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Cankul: “Önümüzdeki sene fuarı festivale çevireceğiz”
1013 Mart tarihleri arasında devam edecek Kepsut Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı’nda bu yıl 300’ün üzerinde kurum ve firma stant açarak ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Kepsut Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı’nın açılışında konuşan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, tarım ve hayvancılığın Kepsut ve Balıkesir için büyük önem taşıdığını söyledi.Cankul, “Balıkesir Tarım Fuarı 12 yıldır düzenleniyor. 2013 yılından itibaren Kepsut ilçemizde düzenleniyor. Bu fuar daha önce Balıkesir’de çadırlarda yapılıyordu. Biz burada bu fuar gibi etkinliklerin yapılacağı geniş bir alan inşa ettik. Burasının 6 bin metrekare kapalı alanı var ve içinde direk olmadığı için bu tür etkinlikleri rahatlıkla düzenleyebiliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren artık tarım, hayvancılık ve gıda festivaline dönüştüreceğiz. Bu organizasyonu daha da büyüterek, geliştirerek Balıkesir’de üretilen gıda ürünlerini, Balıkesir sanayisini Türkiye’de tarımla iştigal eden kesimle buluşturmak için festivale dönüştürme gibi bir amacımız var. İnşallah bunu Sayın Valim ve Büyükşehir Belediye Başkanımın destekleriyle önümüzdeki yıl bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un açılış konuşmasının ardından sırasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak fuarın açılışına katılanlara hitap etti. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisiyle birlikte 12’nci Kepsut Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı’nın kurdelesi kesildi. Fuarın açılışıyla birlikte protokol üyeleri fuarda yer alan stantları gezerek yetkililerden ürünlerle ilgili bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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