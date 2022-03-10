Balıkesir Üniversitesinde eğitime kar engeli

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Balıkesir Üniversitesinde kar yağışı dolayısıyla yarın ara verilen eğitime çevrim içi ortamda devam edilecek.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama, "Olumsuz hava şartları dolayı üniversitemizin bütün birimlerinde 11 Mart 2022 Cuma gününe ait bütün dersler, ders programlarındaki şekliyle online (çevrim içi) olarak işlenecektir" denildi.

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