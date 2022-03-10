Balıkesir'de 6 ilçeye daha kar tatili

Balıkesir Valiliği dün 7 ilçeye eğitimde kar tatili vermesinin ardından bugün de tatil listesine 6 ilçeyi daha ilave etti.

Balıkesir Valiliğinden açıklamada, "Kar yağışı başta olmak üzere olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Mart 2022 tarihinde alınan karara ilave olarak; Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerimizde 11 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve temel eğitim (anaokulları, ilkokulları, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personellerinin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.