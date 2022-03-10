Balıkesir'de öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' diye yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Vali Hasan Şıldak da "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla kar tatilini duyurdu.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara, Susurluk, Altıeylül, Dursunbey, Karesi, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
KARLI ZEMİNE 'TATİL' İSTİYORUZ YAZDILAR
Balıkesir'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da bu fotoğrafla birlikte "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla kar tatilini duyurdu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-03-10 23:10:27
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