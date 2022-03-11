Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor İstanbul - İzmir karayolunda ulaşımda sorun yaşanmıyor

Balıkesir'de dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı zorlaştırıyor. Sabah bembeyaz bir şehre uyanan Balıkesirliler, işlerine gitmekte zorlanırken, İstanbulİzmir yolunda ise trafik normal seyretti.
Balıkesir'de dün gece yarısı bastıran kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam etti. Sabah karların beyazlattığı şehre uyanan vatandaşlar, işlerine gitmekte zorlandı. Şehir içinde ana arterlerde herhangi bir sorun yaşanmazken, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti.
Ulaşımın kavşak noktasında olan Balıkesir'de, İstanbulİzmir yolunda tipi şeklinde yağan kar ulaşımı yavaşlattı. Sabah saatlerinde kar yağışının azalması ile yolun durumu da normale döndü.
Balıkesirİzmir, BalıkesirBursa, BalıkesirEdremit yollarında kar yağışı hafif olarak devam ederken, ulaşımda bir sorun yaşanmıyor.
Öte yandan; Balya'da 18, Havran'da 11, Karesi'de 14, Kepsut'ta 2, Manyas'ta 9, Savaştepe'de 20 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.