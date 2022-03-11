Balıkesir'in kar güzelliği havadan görüntülendi

Balıkesir'de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü, şehrin simgesi haline gelen Balıkesir tren garı ve Zağnos Paşa Camii, havadan görüntülendi.

Balıkesir'de meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrasında dün öğleden sonra başlayan ve gece aralıklarla devam eden kar yağışı sonunda şehrin merkezi de beyaza büründü. Merkez ilçeler olan Altıeylül ve Karesi'de belediye ekipleri kaldırımda ve yol üzerinde biriken karları temizlemek için seferber oldu. Şehrin simgesi durumunda bulunan Zağnos Paşa Camii'nin etrafı da kar kütlelerinden belediye ekiplerince arındırıldı. Şehrin merkezindeki kavşak noktası halinde bulunan Balıkesir tren garı kavşağında ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı. Balıkesir'deki karın beyaz güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

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