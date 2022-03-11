Burhaniye’de Belediye, tabela kirliliğine karşı mücadele başlattı

Burhaniye Belediyesi görüntü kirliği ve trafik güvenliği kapsamında yol kenarlarındaki reklam tabelalarını kaldırıyor. Burhaniye Belediyesi, kent estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan ve trafiği güvensiz hale sokan yol kenarı reklam tabelalarını geçtiğimiz aylarda bir karar alarak kaldırmaya başlamıştı.

Burhaniye Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetim ve çalışmalarla ilçedeki çevre ve görüntü kirliliği haricinde can güvenliği bakımından da tehlike oluşturan reklam tabelaların hepsi sökülmeye devam ediliyor. Ocak ayı itibariyle başlayan çalışmalarda Bahçelievler, Ören ve İskele Mahallelerinde yol kenarlarında bulunan tüm tabelalar kesilerek kaldırılıyor. Encümen kararı gereğince Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sökülen tabelalar kaldırılarak Belediye şantiyesinde emanete alınıyor.

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