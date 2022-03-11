Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu

Balıkesir’de yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerin başında gelen Sındırgı’da karayollarındaki ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor. SındırgıAkhisar karayolunu kullanan ağır tonajlı araçlara ve yolcu otobüslerine zincir kullanma zorunluluğu getirildi.
SındırgıAkhisar karayolu üzerinde bulunan KertilCüneyt mevkiinde yol denetimi yapan trafik ekipleri ağır tonajlı araçları zincirsiz salıvermiyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği SındırgıAkhisar karayolunda ağır tonajlı araçlar ile yolcu otobüslerinin kayarak yolu kapamasını engellemek amacıyla yapılan uygulama ile araçların yolculuklarına devam etmesi için zincir zorunluluğu getirildi.
Araçlarında zincir bulunmayan ağır tonajlı araçların SındırgıAkhisar yolunu kullanmasına izin verilmezken, bazı yük taşıyan araçların yol kenarında konakladığı görüldü. SındırgıAkhisar Karayolunda yaşanan buzlanmadan dolayı ağır tonajlı araçların rahat seyahat etmelerini amaçlanan uygulama sonrasında karayolunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.