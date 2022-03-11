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Balıkesir kırsalında karla mücadele çalışması devam ediyor

DHA

Balıkesir kırsalında karla mücadele çalışması devam ediyor


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi kar yağışının görüldüğü 16 ilçede toplam 555 personel ve 214 araç ile karla mücadeleye gece gündüz devam ediyor. Ana arterlerde tüm yollar açık iken bazı kırsal mahalle yollarında yol açma çalışmaları sürüyor.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) Balıkesir Valiliği, karayolları ve ilçe belediyeleri birlikte koordineli olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından besleme noktalarıyla yerleşim alanlarının dışında kalan bölgelere sokak hayvanları için mama bırakıldı.21 İLÇEMİZİN 6´SI DIŞINDA HER YERDE KAR VARŞehir içinde ana arterlerde kar yağışı dolayısı ile herhangi bir sorun yaşanmazken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz zaten şehrimiz için hep alarmdayız. Evet kar berekettir, doğanın kendini yenilemesidir. Beyaz örtüyle Balıkesir'imiz çok uzun zamandır bu kadar güzel bir şekilde örtülmemişti. Tabii bunun da zahmeti var. Özellikle ulaşımla ilgili ve birbiriyle entegrasyonuyla ilgili. Biz de belediyemiz kara yollarımız, valiliğimiz hep beraber bu yolların daima açık kalması konusunda teyakkuz halindeyiz. Yirmi ilçemizden altısında hariç hepsinde kar var. Dün gece bir Sındırgı'daydık. Sındırgı ilçemizde hiç kar yokken Bigadiç'e geldiğimizde mahsur kaldık biz de bir tır kaymasından dolayı. Eve oldukça geç ulaşabildik. Ama ekiplerimiz, jandarma emniyet güçlerimiz, karayollarımız valiliğimiz, BAKOM dediğimiz Balıkesir acil afet koordinasyon merkezindeki tüm arkadaşlarımız yolda kalanlara yiyecek dağıtmadan araçları çekmesine veya misafir etmeye kadar tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kırsal mahallelerimizde yollarımız kar denince hemen açıyoruz. Biliyorsunuz bundan önceki yaza çok endişeli girmiştik barajlarımız yüzde 50-60 civarında doluluğu vardı. Yazın da buna uygun tedbirler alıp kimse susuz kalmaması, herhangi bir kuraklık yaşanmaması için bayağı tedbir almıştık. Bu mart ayının 10'unda yağan kar bizi oldukça mutlu etti. Cemre düştükten sonra karın yağması ayrı bir inşallah barajlarımız, topraklarımız suyla buluştu. Alarmların renkleri değişebilir. Biz zaten şehrimiz için hep alarmdayız. Yani Vali Bey'le emniyet güçlerimizle, karayollarımızla hep iletişim halindeyiz. Şu anda ne problem çıkarsa müdahale edilecek. Biz İstanbul gibi nüfusu çok yoğun değil ama İstanbul'un üç katı büyüklükte bir şehiriz. Yani orada belki bir olumsuzluktan binlerce, yüz binlerce etkileniyor. Ama biz aynı çabayı on beş kişi için, yolda kalan üç kamyon üç araç için sarf etmeye hazır bir şekilde bekliyoruz. O nedenden dolayı şartlarımız biraz farklı. Yüzde 48'i orman olan bir şehirden bahsediyoruz. Dağ yolları 5 bin kilometre kırsal mahallesi ve üç ana büyük şehrin ana arterinden bahsediyoruz. Şu anda başımıza gelmiş hiçbir kaza yok. Allah'ın izniyle bu zorlu süreci vatandaşımızın bilinçli davranışlarıyla kolay atlatacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2022-03-11 19:00:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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