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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de genç adamın şüpheli ölümüne 2 gözaltı

İHA

Balıkesir'de genç adamın şüpheli ölümüne 2 gözaltı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde arkadaşlarıyla gece alkol aldıktan sonra kavga ettiği iddia edilen şahıs, sabah fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü. Polis ekipleri şüpheli ölüm olayıyla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Ayvalık'a bağlı Pateriça mevkiinde geçtiğimiz perşembe akşamı yaşandı. İddiaya göre, sahil kenarına park ettikleri otomobil içerisinde 2 arkadaşı ile birlikte alkol alan Murat Uzun (36) alkolün de etkisiyle tartıştığı arkadaşı M.C.E. ile kavgaya tutuştu. Kısa süreli bir arbede yaşandı. Kavganın yatışması üzerine Murat Uzun evine gelerek uyudu. Sabah uyandığında kendini iyi hissetmediği için Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Uzun, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayvalık’ta saat ve çakmak tamiri yaparak geçimini sağlayan ve bekâr olduğu öğrenilen Uzun’un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Murat’ın arkadaşları M.C.E. ve M.D.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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