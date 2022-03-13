El Bab'da, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören (2)



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde görev yaptığı sırada gönüllü olarak Suriye'nin El Bab şehrindeki Çıldıroba Üs Bölgesi 17'inci Komando Tugay Komutanlığı'na giden Nail Türeme (54), dün kalp krizi geçirdi. Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türeme, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Türeme´nin cenazesi, Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Balıkesir'e gönderildi.

'VATANIN NEREDE İHTİYACI VARSA GİDERİZ'

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karamanlar Mahallesi'nde babaevine getirilen şehit Türeme için burada helallik alındı. Evli ve 2 çocuk babası Türeme'nin yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin cenazesi, daha sonra Karamanlar Mahallesi Cemevi'ne getirildi.

Cenazeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve mahalle sakinleri katıldı.

Şehit Nail Türeme'nin Seferihisar'da görev yaptığı sırada emekliliği gelmesine rağmen arkadaşlarına, 'Vatanın nerede bize ihtiyacı varsa, orada görev yaparım' diyerek, gönüllü olarak Suriye'ye gittiği öğrenildi. (DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-03-13 16:34:02



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