(Özel) Bor hammaddesiyle geliştirdi... Nükleer tehdide karşı kullanılabilir Bor ile yapılan radyasyon önleyiciyi malzeme Ukrayna krizi ile birlikte dünyanın ilgisini çekti Savaşta oluşabilecek nükleer sızıntıları önleyebilecek çalışma dikkatleri çekti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta nükleer enerji santrali hedef alınınca; radyasyon tehlikesi bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine geldi. Türk bilim adamı, bor ile yaptıkları proje ile radyasyon sızıntılarını önleyecek bir çalışmaya imza attı. ODTÜ tarafından yılın bilim adamı ödülünü de alan Faruk Durukan, netron ışınlarını durdurmayı başardığını açıkladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde farklı çalışmalarıyla Türkiye ve dünya gündemine gelen ARGE Firması sahibi Faruk Durukan, bu çalışmayı daha önceden gerçekleştirdiklerini; ancak savaşla birlikte ürünün ilgi odağı haline dönüştüğünü ifade etti. Durukan, “Yapmış olduğumuz çalışma, sodyum pepta borat an hidrad dediğimiz bir bor türevidir. Bu çalışma ile 2013 yılında ODTÜ Yılın Bilim Adamı ödülünü aldık. Bu çalışma ile dünyada ilk defa netron ışınlarını durdurmayı başardık. Nükleer santraller özellikle savaş zamanlarında büyük tehlike oluşturmaktadır. Son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı hamlede nükleer santralleri vurmaya kalkmıştı. Bu nükleer santraller vurulduğu zaman bunun zararı sadece yakın çevresini değil, tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle komşu ülkeler büyük zarar görmektedir. Nitekim daha öncelerde Çernobil faciasında da bizim Karadeniz bölgemiz çok etkilenmişti” dedi.

Nükleer santrallerin zırhlanmasında yapılan çalışmanın büyük önem taşıdığına değinen Durukan, “Bizim bu yaptığımız çalışma nükleer santraller patladığı zaman ve patlamadan önce zırhlanması ve patlama sırasında sızıntıyı durdurmak üzere planlanmış bir çalışma. Bu gördüğünüz blok halinde sodyum pepta borat an hidrad ile yapılan beton bloğun 9 metre kalınlığında kurşun duvarın durduramadığını bu malzeme durduruyor. Bununla ilgili olarak da çeşitli üniversiteler, Türk loydu testler yapıp nükleer santrallerde kullanılması gerektiğini, sızıntıyı durdurabilecek madde olduğunu ifade ettiler” diye konuştu.

Nükleer sızıntının durdurulmasında yapılan çalışmanın tek malzeme olduğunu iddia eden ARGE Firması sahibi Faruk Durukan, “Şu an bizim elimizdeki sodyum pepta borat an hidrad dediğimiz malzeme dünyada nükleer santrallerdeki sızıntıyı durdurabilecek tek malzemedir” dedi.

