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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı

İHA

Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı

Tarım Kredi Kooperatifleri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ilk marketini açtı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da açmayı planladığı 4 marketin ilk şubesini Paşabayır Mahallesi Tünelüstü Sokak'ta açtı. Marketin açılışına AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu, Tarım Kredi Bursa Bölge Müdürü Serkan Yılmaz, Tarım Kredi Balıkesir Bölge Yöneticisi Murat Çevirgen ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Market hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Serkan Yılmaz, “Bugün yurt genelinde market açılışlarımız devam ederken Bandırma'da ilk marketimizi açtık. Bandırma'da en az 3 market daha açmayı planlıyoruz. Bunun ilkini bugün açtık. Üreticilerin ürünlerini kooperatifimiz aracılığı ile tüketiciye ulaştırıyoruz. Açılışımıza katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.
Açılışın ardından vatandaşlar markette ürünleri inceledi.

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