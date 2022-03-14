Balıkesir’de Briç Kış Dörtlü Takımlar Şampiyonası yapıldı

Burhaniye ilçesi, 2022 Balıkesir İli Kış Dörtlüleri Takımlar Şampiyonasına ev sahipliği yaptı İskele Mahallesindeki Briç Kulübünde 2 gün devam eden şampiyonaya 10 takım katılırken, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Burhaniye’de 2022 Balıkesir İli Kış Dörtlüleri Takımlar Şampiyonası heyecanı yaşandı. Briç Kulübünde düzenlen şampiyona iki gün devam ederken, Burhaniye Madra ekibi birinci, Misya ikinci, Edremit ekibi üçüncü, Ali Çetinkaya Ayvalık ekibi dördüncü ve ÖrenBurhaniye ekibi de beşinci oldu. Dereceye giren ekiplere Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Briç Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal ve diğer davetliler tarafından verildi. 10 takımdan 7’sinin İzmir’de düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılacakları açıklandı. Briç sporunun sevildiğini anlatan şampiyona hakemlerinden Yusuf Kırkkılıç, “Balıkesir Kış Dörtlüleri Finallerini Burhaniye’de gerçekleştirdik. 10 takım katıldı. Bunun 7 tanesi İzmir’de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Briç sporu Türkiye de hızla gelişen bir spor. Umarım buradaki yaptığımız faaliyet briç sporuna katkı sağlamıştır” dedi.

Oyunculardan Nusret Bayrak da, ”Madra takımının oyuncusuyum. İki gündür ilçemizde il bazında 10 takımın katıldığı turnuvayı tamamladık. Başarılı olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, turnuvanın akışında bizlere teknik anlamda ve mekan anlamında destek veren arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Briç Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal ise, “Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Takımlar Şampiyonasını Burhaniye ilçemizde iki günden beri gerçekleştiriyoruz. 10 takımla yaptığımız bu turnuvada bütün müsabakalar büyük bir heyecan içinde yaşandı. Takım maçları sonunda ödül törenini de gerçekleştirdik. Burhaniye’de yaptığımız turnuva sonucundan çok memnunuz. Bundan sonra da bu çalışmalar devam edecektir. Balıkesir ilinde ve Türkiye çapında Balıkesir’i temsil edip daha gelişme sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

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