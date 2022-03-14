Başkan Himam sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Gömeç ilçesi Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek çalışanların 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek doktor ve sağlık çalışanlarını kutladı. Başkan Himam “İlçemizde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için çalışıp şifa dağıtan, sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.