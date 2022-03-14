Kepsut’ta ilk aşı uygulaması yapıldı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde hayvancılığın gelişmesine yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanmasına yönelik imzalanan protokolün ilk uygulaması Osmaniye Kırsal Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Kepsut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara uygulanan aşıların maliyeti Kepsut Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak toplum sağlığını korumaya yönelik Kepsut Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından imzalanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanmasına yönelik protokolün ilk uygulaması gerçekleştirildi. Kepsut’a bağlı Osmaniye Kırsal Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvan üretim tesisinde gerçekleştirilen ilk uygulamada hayvanlara şap, sığır brucella, kuduz, sığır LCD aşısı yapıldı.

“Hayvan varlığını önemsiyoruz”

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ilçedeki hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yapılan uygulamanın üreticiye büyük katkı sağlayacağını söyledi. Cankul, “Tarım ve Orman ilçe müdürlüğü ile imzaladığımız büyükbaş ve küçükbaş hayvanların çeşitli hastalıklara karşı aşılanmasına yönelik yaptığımız protokolün ilk uygulamasını Osmaniye Mahallemizde yaptık. Protokolde yer alma amacımız, ilçemizdeki hayvan varlığının çeşitli hastalıklara karşı korunmayı amaçlarken, yapacağımız aşılamayla da hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara karşı da toplumumuzu korumak. Bugün yaptığımız ilk uygulamanın ardından yapılan planlama doğrultusunda kırsal mahallelerimizde aşılamalarımız devam edecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların belediyemizce aşılanması üreticimizin de yükünü bir nebze olsun hafifletecektir” dedi.

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