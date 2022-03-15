Milletvekili Canbey: "Artık masaya davet bekleyen değil, masa kuran ve küresel sorunlara çözüm üreten bir Türkiye var" "Türkiye'nin diplomasi başarısını tüm dünya konuşuyor fakat muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Canbey: "Artık masaya davet bekleyen değil, masa kuran ve küresel sorunlara çözüm üreten bir Türkiye var" "Türkiye'nin diplomasi başarısını tüm dünya konuşuyor fakat muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor"

İHA

Milletvekili Canbey: "Artık masaya davet bekleyen değil, masa kuran ve küresel sorunlara çözüm üreten bir Türkiye var" "Türkiye'nin diplomasi başarısını tüm dünya konuşuyor fakat muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü diplomasi başarısını anlattı. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin "Türkiye'nin diplomasi başarısını herkes konuşuyor fakat üzülerek görüyoruz ki muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor, yok sayıyor" dedi.
Milletvekili Mustafa Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her anlamda adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barışın, huzur ve istikrarın da sağlanamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen güçlü, dinamik ve ısrarlı diplomasi ile dünya barışına katkı konusunda önemli adımların atıldığını vurgulayan Mustafa Canbey, "Ülke olarak can kayıplarının önüne geçmek, bölgemizde barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için yoğun çaba harcıyoruz ve harcamaya devam ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın RusyaUkrayna savaşı öncesi ve sonrasında yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin dünyanın takdirini topladığını belirten Mustafa Canbey, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu'nda, savaşın taraflarını ilk kez dışişleri bakanları nezdinde aynı masada bir araya getirme başarısını gösterdiğini ifade etti.
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla barışı önemseyen, barış için mücadele eden ve bunu da başarıyla gerçekleştiren bir Türkiye'nin bulunduğuna işaret eden Canbey, "Türkiye'nin diplomasi başarısını herkes konuşuyor fakat üzülerek görüyoruz ki muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor, yok sayıyor" diye konuştu.
Milletvekili Mustafa Canbey, Fransa Cumhurbaşkanı Adayı JeanLuc Melenchon'un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u RusyaUkrayna savaşı konusunda yalnızca telefon diplomasisi yapmakla suçladığını ve Türkiye'nin Antalya'da elde ettiği diplomasi başarısını örnek gösterdiğini aktardı.
İyi Parti’li bir milletvekilinin Antalya Diplomasi Forumu'na yönelik paylaşımını hatırlatan Milletvekili Canbey, "Masanın şeklini eleştiriyor, ülkemizin elde ettiği bu büyük başarıyı gölgelemeye çalışıyor. Oysa Türkiye olarak milletimizin, devletimizin elde ettiği başarılarda birlik olmalıyız, beraber olmalıyız ve ülkemizin başarısını yüceltmeliyiz. Bu yapılan muhalefet maalesef milletimiz tarafından da dikkatle izleniyor. Bu şaşı bakış milletimiz tarafından eleştiriliyor" değerlendirmesini yaptı.
Bu çabaların, artık masaya davet bekleyen değil masa kuran ve küresel sorunlara çözüm üreten bir Türkiye'yi yansıttığına dikkati çeken Canbey, Rusya Ukrayna savaşının bir an önce son bulmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma’da şehiriçi ulaşım fiyatları arttı
YEREL HABERLER Bandırma’da şehiriçi ulaşım fiyatları arttı
Motosiklet denetimleri hız kazandı 78 motor sürücüsü denetlendi
YEREL HABERLER Motosiklet denetimleri hız kazandı 78 motor sürücüsü ...
Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı
Balıkesir'de Şubat ayında 2 bin 196 konut satıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Şubat ayında 2 bin 196 konut satıldı
Balıkesirli sağlıkçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi
YEREL HABERLER Balıkesirli sağlıkçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ...
(Özel) Karlı Kazdağları’ndan masalsı görüntüler Masalsı karlar ülkesi Kazdağları Masalsı güzellikleri ile Karlı Kazdağları görenleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER (Özel) Karlı Kazdağları’ndan masalsı ...
Başhekim ve grevdeki doktorlar arasında tartışma çıktı
YEREL HABERLER Başhekim ve grevdeki doktorlar arasında tartışma ...
Ödüllü filmin Türkiye galası Altıeylül’de yapıldı
YEREL HABERLER Ödüllü filmin Türkiye galası Altıeylül’de yapıldı
Balıkesir Üniversitesinde, geleceğin hekimleri beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesinde, geleceğin hekimleri beyaz ...
Ayvalık’ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 ...
Doktorlar Tıp Bayramında defne ağacı diktiler
YEREL HABERLER Doktorlar Tıp Bayramında defne ağacı diktiler
Kepsut’ta ilk aşı uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kepsut’ta ilk aşı uygulaması yapıldı
Başkan Yılmaz, Erdek’te sıkılmadık el bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Erdek’te sıkılmadık el bırakmadı
Ayvalık’ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı
Büyükşehirli sporcular Balıkesir'in gururu oldu
YEREL HABERLER Büyükşehirli sporcular Balıkesir'in gururu oldu
Ayvalık Eğitime Destek Derneği yararına, korist Ömer Öner’in anısına konser düzenlendi
YEREL HABERLER Ayvalık Eğitime Destek Derneği yararına, korist Ömer ...
Başkan Himam sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Himam sağlık çalışanlarının tıp bayramını ...
BURSEM başarıyı artırdı
YEREL HABERLER BURSEM başarıyı artırdı
Ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını ...
Balıkesir’de Briç Kış Dörtlü Takımlar Şampiyonası yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de Briç Kış Dörtlü Takımlar Şampiyonası ...
Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı
YEREL HABERLER Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini ...
Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm ...
Balıkesir’de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına ...
Burhaniye’de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti
YEREL HABERLER Burhaniye’de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.