Milletvekili Canbey: "Artık masaya davet bekleyen değil, masa kuran ve küresel sorunlara çözüm üreten bir Türkiye var" "Türkiye'nin diplomasi başarısını tüm dünya konuşuyor fakat muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü diplomasi başarısını anlattı. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin "Türkiye'nin diplomasi başarısını herkes konuşuyor fakat üzülerek görüyoruz ki muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor, yok sayıyor" dedi.

Milletvekili Mustafa Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her anlamda adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barışın, huzur ve istikrarın da sağlanamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen güçlü, dinamik ve ısrarlı diplomasi ile dünya barışına katkı konusunda önemli adımların atıldığını vurgulayan Mustafa Canbey, "Ülke olarak can kayıplarının önüne geçmek, bölgemizde barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için yoğun çaba harcıyoruz ve harcamaya devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın RusyaUkrayna savaşı öncesi ve sonrasında yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin dünyanın takdirini topladığını belirten Mustafa Canbey, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu'nda, savaşın taraflarını ilk kez dışişleri bakanları nezdinde aynı masada bir araya getirme başarısını gösterdiğini ifade etti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla barışı önemseyen, barış için mücadele eden ve bunu da başarıyla gerçekleştiren bir Türkiye'nin bulunduğuna işaret eden Canbey, "Türkiye'nin diplomasi başarısını herkes konuşuyor fakat üzülerek görüyoruz ki muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor, yok sayıyor" diye konuştu.

Milletvekili Mustafa Canbey, Fransa Cumhurbaşkanı Adayı JeanLuc Melenchon'un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u RusyaUkrayna savaşı konusunda yalnızca telefon diplomasisi yapmakla suçladığını ve Türkiye'nin Antalya'da elde ettiği diplomasi başarısını örnek gösterdiğini aktardı.

İyi Parti’li bir milletvekilinin Antalya Diplomasi Forumu'na yönelik paylaşımını hatırlatan Milletvekili Canbey, "Masanın şeklini eleştiriyor, ülkemizin elde ettiği bu büyük başarıyı gölgelemeye çalışıyor. Oysa Türkiye olarak milletimizin, devletimizin elde ettiği başarılarda birlik olmalıyız, beraber olmalıyız ve ülkemizin başarısını yüceltmeliyiz. Bu yapılan muhalefet maalesef milletimiz tarafından da dikkatle izleniyor. Bu şaşı bakış milletimiz tarafından eleştiriliyor" değerlendirmesini yaptı.

Bu çabaların, artık masaya davet bekleyen değil masa kuran ve küresel sorunlara çözüm üreten bir Türkiye'yi yansıttığına dikkati çeken Canbey, Rusya Ukrayna savaşının bir an önce son bulmasını temenni etti.

