Özel eğitim alan çocuklar Altıeylül’ün misafiri oldu

Alteylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’inde BİGEP (Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında İl Özel İdare Eğitim Uygulama Okulu ve Altıeylül Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından özel eğitim alan çocuklara sinema etkinliği düzenlendi.

Sosyal sorumluluk projelerinin kaynağı olan Altıeylül Belediyesi, diğer sorumluluk projelerine de sahip çıkarak sosyal belediye olmanın en önemli unsurlarından birini hayata geçirdi. BİGEP kapsamında yürütülen “Sizden Biriyim” projesi ile şehri gezerek tanıyan öğrencilerin son durağı ise Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi oldu. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi sinema salonunda otizm ve down sendromlu ortaağır düzeyli özel eğitim alan öğrencileri ağırlayarak toplumsal farkındalığı arttırmanın yanı sıra öğrencilerin de toplumsal hayata adapte olmaları hedefleniyor.

Animasyon sinema filmiyle eğlendiler

Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde bulunan sinema salonunda gerçekleşen etkinlikte Angry Birds isimli animasyon sinema filmini beyazperdede izleyen özel çocuklar, filmin ardından Altıeylül Belediyesi tarafından kendileri için hazırlanan hediyeleri aldıktan sonra hep birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdiler. Gerçekleştirilen bu etkinlik ile ilgili memnuniyetini ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizin ev sahipliği yaptığı ve BİGEP(Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında İl Özel İdare Eğitim Uygulama Okulu ile Altıeylül Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen bu güzel etkinlikte özel çocuklarımızı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Şunu samimiyetle söylemek isterim ki özel eğitim alan çocuklarımızla bir anne ve bir baba şefkatiyle ilgilenen öğretmenlerimize ne kadar minnettar olsak azdır. Bu vesileyle de öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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