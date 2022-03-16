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Yaban hayvanlar beslendi

İHA

Yaban hayvanlar beslendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda da etkili olan Aybar Kar Fırtınası sonrasında meydana gelen kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yaban hayvanların geleceği bölgelere yem takviyesi yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağı Milli Park Şefliği personeli tarafından yapılan yemleme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de kar yağışıyla birlikte devam etmesi planlanıyor.

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