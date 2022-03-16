Bandırma Emniyetinden öğrencilere kişisel güvenlik eğitimi verildi

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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, 160 öğrenciye 'kişisel güvenlik ve siber güvenlik' konusunda eğitim verdi.

Bandırma Çocuk Büro Amirliği, 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' kapsamında 1114 yaş gruplarındaki 160 öğrenciye 'kişisel güvenlik ve siber güvenlik' hakkında eğitim düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere eğitim verilmesine devam edileceği de açıklandı.

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