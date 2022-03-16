Bandırma’da gün batımı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gün batımı ve gökyüzünde kızıllık görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Bandırma ilçesinde gün batımı ve gökyüzünde kızıllık görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Bir yandan gökyüzündeki ahenkli kızıllık bir yandan da vatandaşların akşam üstü evlerine gitme telaşı, gökyüzündeki kızıllıkla birleşerek görülmeye değer manzaralar oluştu. Zaman zaman bulutların kapattığı güneş, bulutların çekilmesiyle birlikte çok daha güzel görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Akşam saatlerine doğru bu güzellikleri karelemek isteyen amatör ya da profesyonel pek çok kişi bu manzaraları görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar

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