Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları 2 asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 128 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 4 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Gömeç, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

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