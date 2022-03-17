Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı

İHA

Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı.
Ege Denizi’nin Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası’na gitmek isteyen bir grup göçmen Yunan unsurlarınca fark edildi. Yunan unsurlarının önlerini kesip, botlarını patlatarak Türk karasularına geri itilen 36 göçmen, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki bir bot tarafından kurtarıldı.
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de görev sırasında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de görev sırasında kalp krizi geçiren polis ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Kaçak sigara sarma makinası üreten 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak sigara sarma makinası üreten 2 kişi yakalandı
Balıkesir’de öğrencilere zeka ödülü
YEREL HABERLER Balıkesir’de öğrencilere zeka ödülü
1915 Çanakkale Köprü açılışı öncesi 69 kırsal mahalleye Şehitler Abidesi yapıldı 3 yıllık çalışmayla Çanakkale Şehitlerinin isimleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprü açılışı öncesi 69 kırsal ...
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
Bandırma’da gün batımı
YEREL HABERLER Bandırma’da gün batımı
Gönen Sarıköy'de erken 18 Mart programı
YEREL HABERLER Gönen Sarıköy'de erken 18 Mart programı
Yüz nakli yapılan Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yüz nakli yapılan Recep Sert, uyuşturucu ...
Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına alındı Edremit'te yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi arasında yüz nakli yapılan Recep Sert'in de olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına ...
Yağlı Tohumlar Kooperatifinden ortaklarına kredi desteği
YEREL HABERLER Yağlı Tohumlar Kooperatifinden ortaklarına kredi ...
İvrindi’de gençlere yatırım sürüyor
YEREL HABERLER İvrindi’de gençlere yatırım sürüyor
Altıeylül’de metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de metruk yapılar yıkılıyor
Şoförler Aslan Pilaz’a olan güveni tazeledi
YEREL HABERLER Şoförler Aslan Pilaz’a olan güveni tazeledi
Bandırma Emniyetinden öğrencilere kişisel güvenlik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bandırma Emniyetinden öğrencilere kişisel güvenlik ...
Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi devreye alındı
YEREL HABERLER Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi devreye alındı
Edremit'te otomobil alev alev yandı, kamera saniye saniye yangını kaydetti Araç sahibinin son hamle ile yanan araçtan ceketini alması görüntülere yansıdı
YEREL HABERLER Edremit'te otomobil alev alev yandı, kamera saniye ...
Balıkesir'de huzur uygulaması: 30 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur uygulaması: 30 kişi gözaltına ...
Yaban hayvanlar beslendi
YEREL HABERLER Yaban hayvanlar beslendi
Bandırma Belediye Başkanı Tosun, öğrencileri kırmadı
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tosun, öğrencileri kırmadı
Altıeylül’de metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de metruk yapılar yıkılıyor
Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası
LPG’li araç alev aldı, korku dolu dakikalar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER LPG’li araç alev aldı, korku dolu dakikalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.