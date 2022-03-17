Ulus Dağı'nda mahsur kaldı, off-roadçılar karları aşıp yardıma koştu

Balıkesir'de kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Ulus Dağı'nda mahsur kalan offroadçının yardımına diğer offroad ekipleri koştu.

TRT verici istasyonuna da ulaşım hizmeti veren Sındırgı Offroad Kulübü üyesi İsmail Karataş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 1974 rakımlı Ulus Dağı'nın zirvesinde mahsur kaldı. Arkadaşlarından yardım isteyen Karataş’ın imdadına kardeşi Salih Karataş koştu. Yola çıkan Salih Karataş, “Sındırgı offroad ekibi olarak 1974 rakımlı Ulus Dağı'na İsmail Karataş’ı kurtarmaya gidiyoruz” dedi.

Offroad araçları ile zorlu bir yolculuk sonrasında zirveye ulaşan ekip, karla kaplı diğer aracı kurtaramadı. Sürgün yapması ve havanın kararması ile geceyi Ulus Dağı'nda geçiren ekip, sabah saatlerinde iki aracı da kurtararak merkeze geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.