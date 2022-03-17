İtfaiye, hem söndürdü hem de hayata döndürdü

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Balıkesir'de çıkan yangında iki katlı evin birinci katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekibi yangın alanından ayrılırken kalp krizi geçiren bir kişiyi müdahale aracı ile alıp, 112 ekiplerine teslim etti.

Yangın, Erdek kırsalı Kestanelik Mahallesi’nde Fatma Ç.'ye ait iki katlı evin giriş katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangın Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında binanın giriş katı kullanılmaz hale geldi.

Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın mahallindeki görev yerinden ayrılma hazırlığı yaparken, bir kişinin bahçede kalp krizi geçirdiği ihbarı aldı. Hızlı mücadele aracı ile ulaşıp bahçesinden aldıkları kişiyi, 112 Acil sağlık ekiplerine teslim etti.

Kalp krizi geçiren kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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