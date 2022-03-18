Ayvalık’ta 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi’nin Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası’na gitmek isteyen bir grup göçmen Yunan unsurlarınca fark edildi.
Yunan unsurlarının önlerini kesip, botlarını patlatarak Türk karasularına geri itilen 26 göçmen, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki bir bot tarafından kurtarıldı.
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.