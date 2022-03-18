Bandırma güne karla uyandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah erken saatlerde aniden bastıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Bandırma'da kar yağışı başladı.

Meteoroloji yetkilileri Bandırma ve çevresinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli kar yağışı uyarısı yaparken; kar Bandırma'ya erken geldi.

Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar işyerlerine kar yağışı altında gitti. Meteoroloji yetkilileri bölgede kar yağışı ve soğuk havanın 5 gün etkili olacağını belirtiyor.

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