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Erdek'te kayıp olan tekneyi balıkçılar buldu

İHA

Erdek'te kayıp olan tekneyi balıkçılar buldu

Balıkesir'in Erdek İlçesinde limandan kaçırılan balıkçı teknesi bir gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.
Erdek’te limandan kaçırılan balıkçı teknesi bir gün sonra avlanmaya çıkan balıkçılar tarafından Seyitgazi bölgesinde bulundu. Seyitgazi bölgesinde balık avlayan balıkçılar kıyıya vurmuş bir balıkçı teknesi gördü. Bir kısmı su yüzeyinde olan teknenin kaçırılan tekne olduğunu tespit eden balıkçılar tekne sahibine haber verdi. Erdekli balıkçılar tarafından limana getirilen tekne bakım onarıma alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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