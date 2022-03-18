Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde uzun yıllar Özel İdare Müdürlüğü yaptıktan sonra bir dönemde GömeçAyvalık BASKİ Müdürlüğü görevini yürüten Saadettin Gezen (66) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Evli ve 3 yetişkin çocuk babası Saadettin Gezen’in cenazesi 150 Evler Mahallesi Şehitler Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Ayvalık Kabristan’ında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gezen’in cenaze saatinin ilçe protokolünün Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü etkinliklerinde bulunması nedeniyle protokol üyeleri katılamadı.

Cenazede; ailesi, Ayvalık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdiresi Elif Kıvanç, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca ve sevenleri hazır bulundu.

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