Koca Seyit memleketi Havran'da anıldı

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Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle memleketi olan Balıkesir’in Havran ilçesinde mezarı başında anma töreni düzenlendi.

İlçede 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Havran Belediye Kültür Merkezi’nde Havran İmam Hatip Orta Okulunun hazırladığı anma programı ile devam etti.

Ardından Balıkesir Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit’inde katılımları ile Kocaseyit Mahallesine gidilerek Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı’nın kabri ziyaret edilerek dualar edildikten sonra kabrine karanfil bırakıldı. Burada köy camisinde Havran Belediyesi tarafından mevlit ve yemek ikramında bulunuldu. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi ve savaşın kaderini değiştiren kahramanımız memleketimizin gururu Kocaseyit'i rahmet ve minnetle anıyoruz"dedi.

Törene, Balıkesir Vali Yardımcısı Gülistan Yiğit, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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